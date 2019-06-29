الجيش يتلف 5000 لغم في محافظة حجة

المصدر: عدن-وكالات

أتلفت الفرق الهندسية العسكرية التابعة للجيش الوطني بالتعاون مع خبراء ألغام من قوات التحالف العربي صباح أمس، آلاف العبوات والألغام المتنوعة، كانت زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من مدينة حرض ومزارع النسيم و الخضراء والقرى المجاورة لها بمحافظة حجة.

اتلافوقال العميد ياسر الروحاني رئيس شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة إن الفرق الهندسية أتلفت نحو خمسة آلاف عبوة ولغم متنوع المهام والأحجام والصناعات، بعد أن نزعتها خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف الروحاني أن أجمالي ما تم انتزاعه من قبل الفرق الهندسية بلغ ٣٧ ألف لغم في كل من مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس وأجزاء من مستبأ.

مؤكداً استمرار فرق الهندسة في تطهير حقول الألغام الحوثية لتأمين حياة المواطنين العائدين لقراهم ومزارعهم.

وتعد هذه العملية السابعة التي يتم فيها إتلاف الألغام في المنطقة العسكرية الخامسة منذ نحو ثلاث سنوات، والثانية خلال العام الجاري.