توزيع 30 قارب صيد في مديرية الغيضة

المصدر: المهرة - وكالات

جرى أمس الجمعة توزيع 30 قارب صيد مع محركاتها مقدمة من البرنامج السعودي للصيادين بمديرية الغيضة، استكمالاً للدفعة الأولى المكونة من 100 قارب اعتمدها البرنامج للصيادين بمحافظة المهرة.

وخلال توزيع قوارب الصيد الذي حضره رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية عبدالناصر كلشات، ومدير فرع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المهرة عبدالهادي القحطاني، أشاد محافظ المهرة، راجح باكريت، بالدعم اللامحدود الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمهرة لمختلف القطاعات، ومنها الثروة السمكية ضمن جهودها لتحسين مستوى الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وكان فرع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد وزع 70 قارب صيد مع توابعها للصيادين خلال الفترة الماضية في مديريات حوف، حصوين، قشن، سيحوت، المسيلة بالتنسيق مع السلطات المحلية.