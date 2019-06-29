السعودية تخصّص 40 صهريجاً لنقل المياه لـ 7 محافظات يمنية

المصدر: عدن- وام

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس مشروع توزيع 40 صهريجاً لنقل المياه الصالحة للشرب، والمخصصة لسبع محافظات وهي عدن، وتعز، والضالع، ولحج، وشبوة، وحضرموت، وأبين.

تدشين

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المهندس سلمان الحزيمي ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قوله إن تدشين 40 صهريجاً يأتي امتداداً لعدد من المشاريع التنموية والحيوية التي تم تدشينها في جميع المحافظات اليمنية وشملت قطاعات مختلفة ليستفيد منها المواطنون اليمنيون ولتكون خير معين على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مما يسهم في الارتقاء بالخدمات وتحسين المعيشة.

صهاريج

وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن صهاريج المياه بحسب احتياجات الأهالي وبمواصفات فنيّة عالية وسيتم توزيعها على عدد من المديريات في المحافظات السبع وهي مديريات المخا والتربة في محافظة تعز ومديرية عتق في محافظة شبوة وسيئون والمكلا في محافظة حضرموت ومديرية جعار زنجبور في محافظة أبين، ومديرية طور الباحة والحوطة في محافظة لحج.