مصدر سوداني لـ«البيان»: تظاهرات السبت قد تتحول إلى احتفالات بالاتفاق

المصدر: الخرطوم - البيان

رجح مصدر سوداني رفيع أن تتحول المظاهرات المعلنة غداً من قبل قوى الحرية والتغيير من احتجاجية الى احتفالية، بإعلان الاتفاق بين المكونات السودانية على الآليات التي ستقود المرحلة الانتقالية.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مصرح له الإدلاء بتصريحات بهذا الخصوص، أن اختراقاً كبيراً حدث في مفاوضات سرية جرت خلال الـ48 ساعة الماضية على المقترحات الموحدة للوساطة الأفريقية الأثيوبية التي سلمت للأطراف الخميس الماضي، مشيراً إلى أن الجميع وافق على تلك المقترحات، وقال لـ«البيان»: «لا أستطيع أن أدلي بالكثير من المعلومات.. هناك اتفاق وسيعلن خلال ساعات أو ربما خلال يوم». وأردف: «المهم هناك اتفاق سيعلن هذا كل ما أستطيع قوله الآن».

وكانت الوساطة الأفريقية الأثيوبية الموحدة سلمت المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مشروع اتفاق يقوم على إرجاء حسم نقاط الخلاف حول المجلس التشريعي ليتم مزيد من الحوار حولها بينما نص مشروع الاتفاق على أن يتشكل المجلس السيادي من خمسة عشر عضواً سبعة منهم عسكريون وسبعة مدنيين إضافة إلى أحد العسكريين الذين أحيلوا للتقاعد، ونص المشروع على أن تسمي قوى الحرية والتغيير شخصاً من التكنوقراط رئيساً للوزراء على أن يمنح حق تشكيل حكومته بالتشاور مع المجلس السيادي وقوى إعلان الحرية والتغيير.