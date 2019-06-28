الحوثي يتحدى جهود السلام بقصف مستشفى في الحديدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

ردّت ميليشيا الحوثي على إعلان الشرعية اليمنية انخراطها الكامل في عملية السلام بقصف مستشفى 22 مايو داخل مدينة الحديدة. وفي محافظة الضالع، أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المشتركة تقوم بعملية تقدم واسعة في مختلف جبهات القتال. في سياق آخر، انتقلت التظاهرات الرافضة لجماعة الإخوان في اليمن من شبوة إلى جزيرة سقطرى التي حاول التنظيم المدعوم قطرياً إدخال ميليشياته إليها. ووعد متظاهرون بالتصعيد السلمي ضد «الإخوان»، ومشاريعها الإرهابية في سقطرى. وصدر عن التظاهرة بيان أعلن رفض كل ما يحاك ضد سقطرى من مخططات.

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