تظاهرات حاشدة ضد الإخوان في «سقطرى»

المصدر: عدن ــ ياسر اليافعي

خرج الآلاف من أبناء محافظة أرخبيل سقطرى في اليمن في تظاهرات حاشدة، أمس وهي الثالثة من نوعها خلال أقل من أسبوع رفضاً لتدخلات "الإخوان" ومساعيهم السيطرة على الجزيرة، وكذلك تنديداً بتعديات الجماعة في حضرموت، وشبوة، وعدن وباقي المدن.

التظاهرة الضخمة انطلقت من ملعب سعد علي سالمين بعد تجمع الجماهير فيها من مختلف مناطق الجزيرة، وبعد ذلك جابت المظاهرة شوارع مدينة حديبو عاصمة المحافظة، حتى وصلت أمام مبنى المحافظة.ورفع المتظاهرون صوراً ولافتات ناشدوا فيها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التدخل، ومنع الإخوان من الاقتراب من جزيرة سقطرى.

وتوعد متظاهرون بالتصعيد السلمي ضد تنظيم الإخوان، ومشاريعه الإرهابية في سقطرى ومدن جنوب اليمن المحررة من الحوثيين.

هتافات ضد الإخوان

ردد المتظاهرون هتافات ضد تدخلات الإخوان، الذين يسعون للسيطرة على الجزيرة مستغلين انشغال الشرعية بمعاركها مع ميليشيا الحوثي.

وصدر عن التظاهرة بيان هام رفض كل ما يحاك ضد جزر سقطرى من مخططات إخوانية بهدف الزج بالمحافظة في صراعات بينية لخدمة ميليشيا الحوثي. وأكد البيان أن أبناء سقطرى يقفون في خندق واحد مع الأشقاء في التحالف العربي في حربهم على الميليشيا الإرهابية الحوثية.

وطالب البيان الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي بالتدخل من أجل عدم جر الجزيرة الى صراع لا يحمد عقباه.

وتأتي تظاهرة سقطرى بعد تظاهرة حاشدة شهدتها مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة الأسبوع الماضي التي طالبت الرئيس اليمني بوضع حد لتدخلات الإخوان المسلمين، الساعي للسيطرة على المحافظات المحررة.

هذا وكان ناشطون يمنيون دشنوا هاشتاق #سقطرى ترفض الإخوان# وذلك لمساندة أبناء جزيرة سقطرى في مواجهتها جماعة الإخوان.

وعي أبناء سقطرى

الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور حسين لقور قال إن وعي أبناء سقطرى وشبوة أفشل الحملة الإعلامية الضخمة التي تمولها دول معادية للتحالف العربي، وأضاف في تغريدة على تويتر سقط إعلام الإخوان رغم تنوعه وضخامته إلا أن وعي المتلقي أصبح عالياً ولم يعد تنطلي عليه أكاذيب الجزيرة وتوابعها.

وأضاف أن الحقائق على الأرض لن يفرضها الفاسدون بل ستفرضها الجماهير صاحبة الحق المطلق في تقرير مصيرها بعيداً عن تجار المناطقية والقبلية.