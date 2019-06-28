ميليشيا الحوثي تدمّر مستشفى 22 مايو في الحديدة

المصدر: عدن - البيان

ردت ميليشيا الحوثي على إعلان الشرعية انخراطها الكامل في عملية السلام، بتدمير مستشفى 22 مايو، داخل مدينة الحديدة، في تصعيد إضافي، يؤكد إصرارها على نقض اتفاق السويد، فيما حققت قوات الشرعية تقدماً كبيراً لتحرير الضالع.

وأكد الإعلام العسكري، أن الميليشيا الحوثية هاجمت فجر أمس، بسلاح المدفعية، مستشفى 22 مايو، الكائن وسط شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة، ما تسبب بنشوب حريق هائل، التهم محتويات الطابق الثاني والطابق الثالث. وجاء قصف المستشفى التابع لمجموعة إخوان ثابت، عقب هجومين شنتهما الميليشيا الحوثية الأيام القليلة الماضية، حاولت من خلالهما التقدم صوب الأحياء المحررة في شارع الخمسين، إلا أن القوات المشتركة تصدت لهم، حيث تواصل الميليشيا استهداف مواقع القوات المشتركة، والأحياء السكنية في مختلف مناطق ومحاور محافظة الحديدة.

قصف

وفِي مدينة حيس، شنت الميليشيا قصفاً عنيفاً على مواقع تتمركز فيها قوات ألوية العمالقة في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، مستخدمة القذائف المدفعية الثقيلة، ومختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة. ووفق مصادر عسكرية، فإن الميليشيا استخدمت خلال عمليات القصف، قذائف مدفعية الهاون وقذائف المدفعية، كما قصفت مواقع أخرى بالقذائف الصاروخية، واشتد منتصف نهار أمس. كما استهدف قناصة الميليشيا، الأحياء السكنية في مدينة حيس، والرشاشات الثقيلة من عيار م.ط 23، والأسلحة المتوسطة بشكل مكثف وعنيف. كما حاولت مجاميع من ميليشيا الحوثي، التقدم من مناطق قريبة في مديرية الجراحي، نحو مواقع العمالقة في حيس في أكثر من مرة، وباءت جميعها بالفشل، نظراً لتمكن مقاتلي العمالقة من رصد العناصر الحوثية التي حاولت تنفيذ عمليات التسلل، والتصدي لها بكل قوة وحزم. ونالت الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوبي الحديدة، نصيباً هو الأكبر من عمليات القصف.

انتصارات

وفي الضالع، أفادت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة قامت صباح أمس بشن هجوم عنيف على مواقع الميليشيا الحوثية بجبهات القتال شمال وغرب الضالع. وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة تقوم بعملية تقدم واسعة في مختلف جبهات القتال، من الزبيريات قغطبة شرق مدينة الفاخر، حتى جبهة باجة والمشاريح شنال غرب حجر. وأشارت المصادر، إلى أن القوات حققت في كل جبهات القتال، تقدماً واسعاً، وسط خسائر كبيرة تتكبدها الميليشيا الحوثية، سواء في العتاد أو الأرواح.