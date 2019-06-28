«الجامعة» وواشنطن تبحثان الانتقال السلمي في السودان

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

بحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمس، مع السفير دونالد بوث المبعوث الخاص الأمريكي إلى السودان، والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة، سبل مساندة عملية الانتقال السلمي في السودان.

وقال محمود عفيفي الناطق الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحافي أمس، إن أبو الغيط استعرض مع المبعوث الأمريكي مجمل تطورات المشهد السياسي في السودان في ظل الجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة لمساندة الأشقاء السودانيين من أجل التوصل إلى توافق وطني عريض يخرج البلاد من أزمتها الراهنة.

وأضاف أن أبو الغيط تناول أيضاً مع المبعوث الأمريكي الجهد الذي تنوي الجامعة الاضطلاع به خلال المرحلة المقبلة في سبيل استعادة جسور الثقة بين الأطراف السودانية وتقريب وجهات النظر بينها ودعوتها إلى تجنب التصعيد، بما يدعم هدف الوصول إلى التوافق الوطني المنشود، وبما في ذلك عبر إيفاد وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة سيتوجه مجدّداً إلى الخرطوم لمتابعة الاتصالات التي تجريها الجامعة مع المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية.

وعبر أبو الغيط للمبعوث الأمريكي عن ترحيب الجامعة بتنسيق جهودها ومساعيها الحميدة مع مختلف الدول والمنظمات الحريصة على أمن واستقرار السودان.