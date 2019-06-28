المتحدثة باسم الرئاسة التونسية: حالة الرئيس مستقرة

المصدر: تونس - وكالات

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن الرئيس الباجي قايد السبسي البالغ من العمر (92 عاماً) يخضع للعلاج في المستشفى العسكري بعد انتشار أنباء عن تعرضه اليوم الخميس لأزمة صحية خطيرة.

وكتب الشاهد على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك: «كنت منذ قليل في زيارة إلى سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري، حيث يتلقى حالياً العلاج بعد إصابته بوعكة صحية».

وتابع الشاهد: «أطمئن التونسيين أن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية».

ودعا رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر إلى اجتماع عاجل أمس، وسط أنباء عن وضع حرج للرئيس السبسي.

وقال رئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي إن رئيس البرلمان دعا إلى اجتماع عاجل برؤساء الكتل البرلمانية. وأوضح المغزاوي: «لدينا علم بالوضع الصحي للرئيس. وهي المعلومات المتداولة في الإعلام».

كانت الرئاسة التونسية أعلنت نقل السبسي إلى المستشفى العسكري إثر تعرضه لـ«أزمة صحية حادة». ووصف المستشار الخاص للرئيس فراس قفراش، في تدوينة، حالة الرئيس «بالحرجة». وأكدت سعيدة قراش، الناطقة باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح لمحطة «شمس إف إم»، أن حالة قايد السبسي مستقرة. وقال أحد مستشاريه إنه في حالة «حرجة للغاية» لكن لا يزال على قيد الحياة لينفي تقارير إعلامية عن وفاته.

وكان السبسي (92 عاماً) تعرض أمس إلى «وعكة صحية حادة» استوجبت نقله للمستشفى، كما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان. وقالت الرئاسة في البيان إن رئيس الجمهورية تعرض، الخميس 27 يونيو 2019، «إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس».