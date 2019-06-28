إعدام ثلاثة متهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين في المغرب

المصدر: أ.ف.ب

طلب ممثل النيابة العام المغربية، أمس، إعدام ثلاثة متهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر العام الماضي، والمؤبد لمتهم رابع كان برفقتهم، لكنه تراجع قبل تنفيذ الجريمة.

كما طلبت النيابة العامة لعشرين متهماً آخرين السجن بين 10 و30 عاماً.

ويحاكم هؤلاء منذ مطلع مايو أمام غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا، قرب الرباط. وقال ممثل النيابة العامة: إن «جميع التهم ثابتة في حق جميع المتهمين»، مشيراً إلى التحقيق واعترافات بعضهم أمام المحكمة. وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاماً) والنرويجية مارين أولاند (28 عاماً) في 17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب.