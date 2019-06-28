فلسطين تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف سرقة وتلويث المياه العربية

المصدر: القاهرة - وام

أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينية، مازن غنيم، ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف ما يمارسه من سرقة وتلويث للمياه العربية، خاصة في فلسطين.

وترأس جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه إلى جانب وزراء الموارد المائية والري ورؤساء الوفود في الدول العربية.

وأكد مازن غنيم الذي ترأس الدورة خلفاً للدكتور خالد علي الفاضل، وزير النفط والكهرباء والمياه بدولة الكويت، خلال كلمته الافتتاحية ضرورة دعم «شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال» للدفاع عن الحقوق أمام أطماع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي يستخدم المياه أداة للتضيق على أبناء الشعب الفلسطيني وجنوب لبنان والجولان السوري المحتل.

ووجه غنيم الشكر لداعمي برنامج محطة التحلية المركزية في قطاع غزة، وطالب بتنفيذ التعهدات والالتزامات لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من ويلات الهجرة القسرية بحثاً عن المياه كأساس للحياة، محذراً من تدني جودة المياه الجوفية التي تعتبر المصدر الرئيسي للمياه، إذ أصبحت غير صالحة بنسبة 97%، ما يؤكد أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقال غنيم: «إن الوطن العربي يواجه قضايا شح المياه والتناقص المستمر في كمياتها المتاحة مع ارتفاع وتيرة الطلب عليها نتيجة التضخم السكاني وازدياد متطلبات التنمية والتغيرات المناخية بما فيها من موجات الجفاف».

وتطرق إلى تفاقم الوضع نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة وما تواجهه المنطقة العربية من قضايا سياسية انعكست في مجملها بكوارث إنسانية صعبة باتت تؤرق المجتمع الدولي بأسره، الأمر الذي يوضح أن القضية أصبحت مشتركة وذات أبعاد إقليمية عميقة ومتشعبة.

من جانبه دعا الدكتور خالد علي الفاضل، وزير النفط والكهرباء والمياه بدولة الكويت، إلى تنسيق السياسات المائية وبذل مزيد من الجهد لمتابعة ما جاء بالخطة التنفيذية الاستراتيجية للأمن المائي العربي 2010 - 2030، وذلك في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية.

وقال الفاضل: «إن أهمية المياه تبرز لكونها من العناصر الأساسية الضرورية لاستمرارية الحياة على الأرض ولا يستطيع أي كائن الاستغناء عنها، كما تعتبر مورداً أساسياً لعديد من الأنشطة البشرية الضرورية في مجال الزراعة والصناعة وتوليد وإنتاج الطاقة وغيرها».