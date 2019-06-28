العراق: لن ننحاز إلى أي طرف في التوتر الحالي

المصدر: لندن - رويترز

قال نائب رئيس الوزراء العراقي، ثامر الغضبان، إن العراق لن ينحاز إلى أي طرف وسط التوتر الحالي في الشرق الأوسط، في وقت يشهد تصاعداً للخلاف بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف الغضبان، وهو أيضاً وزير النفط العراقي، متحدثاً في لندن: «لن ننحاز إلى بلدان بعينها، أو نكون طرفاً في تحالف ضد دول أخرى». وتابع قائلاً، في مؤتمر بشأن نفط العراق، تنظمه شركة (سي.دبليو.سي)، إن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة بالشرق الأوسط، خاصة في خليج عمان «تشكل تهديداً خطيراً للسلام في المنطقة، ولمرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بحرية ودون انقطاع».