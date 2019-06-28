قتيل وجريح في قصف تركي على شمال العراق

المصدر: بغداد - عراق أحمد

كشف مصدر مطلع في أربيل عاصمة إقليم كردستان، عن مقتل شخص وإصابة شقيقه في قصف شنته طائرات حربية تركية على إحدى القرى التابعة لمنطقة برادوست شمال أربيل.

وقال المصدر، إن الطائرات الحربية التابعة للجيش التركي قامت باختراق أجواء الإقليم وقصفت منطقة كوشين في ناحية برادوست، مبيناً أن القصف طال سيارة مدنية تابعة لأحد سكان القرية، ما أدى لمقتله وجرح شقيقه الذي كان راكباً معه في السيارة.

وأوضح أن القتيل واسمه منصور نافع، منتسب في الشرطة في قضاء جومان، فيما يدعى الجريح «بشيو نافع».

يشار إلى أن 50 شخصاً على الأقل قُتلوا خلال الضربات التي نفذها الجيش التركي على محافظة دهوك خلال العامين الماضيين بذريعة تواجد حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام في أنقرة.

مشاركة إسرائيل

وفي السياق، أكد إعلام التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، أن «كامل الأجواء العراقية تحت السيادة العراقية، وأنه ليس من حق الطيران البريطاني أو الأمريكي أو غيره التحليق أو إجراء أي استعراضات في الأجواء العراقية من دون إذن من الحكومة العراقية»، وذلك تعليقاً على تقرير تحدث عن اشتراك طائرات إسرائيلية مع أخرى أمريكية وبريطانية بمهمة تدريبية في أجواء العراق وسوريا.

وتحدث التقرير عن «تدريبات مشتركة هي الأولى من نوعها اشتركت فيها طائرات بريطانية من طراز أف 35 مع طائرات إسرائيلية وأمريكية». ونقل تصريحاً عن وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، كشفت فيه عن انطلاق «أول مهمة تشغيلية للطائرات من قاعدة جوية بريطانية في قبرص، حيث تخضع الكوادر للتدريب منذ 21 مايو»، كما نقل التقرير عن وزيرة الدفاع البريطانية القول، إن «طائرات Lightning F-35B حلّقت فوق سوريا والعراق»، دون إشارة إلى مشاركة إسرائيلية.

إلا أن الحساب الموثق لـ «المقر الدائم للعمليات العسكرية البريطانية الخارجية» على «تويتر»، قال: إن الطائرات البريطانية اشتركت مع طائرات أمريكية وإسرائيلية، وهو ما احتفت به حسابات إسرائيلية، على «تويتر».

مشاركة ثلاثية

إلى ذلك، نفى مصدر في خلية الإعلام الأمني العراقية إمكانية تحليق أي طائرة في أجواء العراق من دون موافقات رسمية من الحكومة العراقية. ونقل المصدر عن إعلام التحالف الدولي تصريحاً بالمضمون ذاته، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



