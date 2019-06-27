الرئيس المصري يصدر قانوناً بمنح موظفي الدولة علاوة دورية

المصدر: وكالات

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قانونا بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ووفقا للقانون، فقد تم تقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث يتم تنفيذ القانون اعتبارا من 1 يوليو 2019.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، 75 جنيها شهريا، ويمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم، في 30 يونيو 2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى قدره 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل.

ويمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.