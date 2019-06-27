تقرير حقوقي: 20 ألف حالة انتهاك لحقوق المرأة في اليمن من قِبل الحوثيين

المصدر: القاهرة - محمد خالد

قال رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أيمن عقيل، إن المرأة اليمنية تدفع ثمن انتهاكات الحوثيين في اليمن، وذلك في تقرير بمداخلة له، اليوم الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تنفرد «البيان» بنشر تفاصيله.

ووفق التقرير، فإن «ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ترتكب انتهاكات واسعة بحق المرأة في اليمن منذ انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد عام 2014، إذ تواجه النساء أنماطاً مختلفة من العنف في ظل غياب مؤسسات الدولة ومنظمات الحماية والتوعية المجتمعية، وتتحمل الويلات كافة الناتجة عن النزاعات المسلحة، وهي أكثر ضحايا الصراع معاناة جسدياً ونفسياً ومعنوياً».

وأوضح أن الإحصاءات التي توصلت إليها المؤسسة خلال السنوات الأربع الأخيرة «كشفت عن ارتكاب الحوثيين أكثر من 20 ألف حالة انتهاك بحق النساء في اليمن، ما بين القتل والإصابة والاعتداء الجسدي وحالات العنف، وبالأخص في المدن والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي».

ودعت مؤسسة «ماعت» الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي؛ من أجل وقف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في اليمن، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

وقال عقيل إنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 فقط قُتلت 129 امرأة وأصيبت 122 من جراء الهجمات والأسلحة النارية وسلاح القناصة والألغام، كما تم اختطاف 23 امرأة، محمّلاً ميليشيا الحوثي المسؤولية بشكل مباشر عن تلك الانتهاكات، إلى جانب ممارساتها أبشع أنواع الانتهاكات الأخرى التي تشمل التشويه والتحرش الجسدي واللفظي واستغلالها في الأعمال الأمنية وغيرها، وحرمان المرأة من التعليم والعمل، وكذا إجبارها على الزواج المبكر، منتهكةً بذلك حقوق النساء التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقات والمواثيق الدولية التي صادق عليها اليمن.