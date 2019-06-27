سقطرى تنتفض ضد الإخوان

المصدر: عدن- ياسر اليافعي

شهدت مدينة حديبو عاصمة أرخبيل جزيرة سقطرى تظاهرات حاشدة، وذلك رفضاً لتدخلات حزب الإصلاح في المحافظة، ومساعيهم للسيطرة على الجزيرة خدمة لأجندة خارجية تتعارض مع أهداف التحالف العربي.

المتظاهرون هتفوا ضد تدخلات الإخوان، ورفعوا شعارات «برا برا يا إخوان». وصدر عن التظاهرة بيان مهم رفض كل ما يحاك ضد جزر سقطرى من مخططات إخوانية بهدف الزج بالمحافظة في صراعات بينية لخدمة ميليشيا الحوثي.

وأكد البيان، تأييده لتوجهات دول التحالف الذي يعتبر تنظيم الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وأضاف أن أبناء سقطرى يقفون في خندق واحد مع الأشقاء في التحالف العربي في حربهم على الميليشيا الإرهابية الحوثية.