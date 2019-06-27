وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

المصدر: تونس – البيان

أكدت مصادر ووسائل إعلام في تونس قبل قليل، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي توفي في المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

وأصدرت الرئاسة التونسية بياناً، أعلنت خلاله إصابة الرئيس الباجي قائد السبسي بوعكة صحية حادة، استدعت نقله إلى المستشفى العسكري، ولكنها لم تؤكد وفاته حتى هذه اللحظة.

والرئيس الباجي قايد السبسي، أو محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي، ولد عام 1926، سياسي ومحامٍ تونسي، وهو رئيس حزب نداء تونس، وتقلّد العديد من المناصب الوزارية في عهد الحبيب بورقيبة، ثم عاد للساحة السياسية بعد الثورة التي شهدتها تونس.