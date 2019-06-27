الداخلية التونسية: مقتل رجل أمن وإصابة 9 أشخاص جراء تفجيرين بالعاصمة

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل رجل أمن وإصابة 9 أشخاص آخرين ، في تفجيرين انتحاريين، وقعا اليوم الخميس، وسط العاصمة تونس، في إحصائيات أولية.

وسمع دوي الانفجار الأول بمنطقة باب البحر المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، بالقرب من السفارة الفرنسية ووزارة الداخلية.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار وقامت وحدات من الشرطة بتطويقه.

وأعلنت وزارة الداخلية أن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من دورية أمنية بالعاصمة، ما أسفر عن إصابة عوني أمن وثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة. وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وسرعان ما وقع تفجير آخر عندما أقدم شخص على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في المدخل الجنوبي للعاصمة.

ووفقا للداخلية التونسية، فقد أسفر هذا الهجوم عن إصابة أربعة من أعوان الأمن بجروح متفاوتة.

اقرأ ايضا:



