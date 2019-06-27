الجيش الليبي يقضي على خلايا إخوانية جنوبي طرابلس

المصدر: طرابلس البيان

أطاح الجيش الوطني الليبي، بعدد من الخلايا الإخوانية النائمة في مدينة غريان (75 كم جنوب مدينة طرابلس)، وقال مصدر عسكري بغرفة عمليات المنطقة لـ «البيان»، إن قوات الجيش وجهت ضربات موجعة لتلك الخلايا، التي حاولت السيطرة على منطقة القواسم، إحدى ضواحي غريان، في الوقت الذي كان فيه محور «أبو شيبة» القريب من المنطقة، يشهد معارك طاحنة مع فلول مرتزقة وإرهابيين كانت بصدد محاولة التسلل نحو ضواحي العاصمة للانضمام إلى ميليشيات حكومة الوفاق.

إفشال

وأوضح المصدر أن قوة من الجيش، أفشلت هجوماً مباغتاً من قبل مسلحين من المرتزقة التشاديين، وعناصر من التبو والطوارق، ومقاتلين تابعين لتنظيم القاعدة، جيء بهم من جنوبي البلاد للالتحاق بقوات القيادي الإخواني أسامة الجويلي، وذلك في محور أبو شيبة الاستراتيجي، الرابط بين غريان وخطوط الإمداد من ترهونة إلى طرابلس،

وبينما كانت المعارك على أشدها، تحركت خلايا إخوانية نائمة، بهدف السيطرة على منطقة القواسم بغريان، وصاحب ذلك قصف جوي نفذته طائرة انطلقت من الكلية العسكرية بمصراتة، لكن الجيش تعامل مع الوضع بكل قوة، ما أدى إلى سقوط عدد من المسلحين بين قتلى ومصابين وأسرى.

وقامت مروحــيات الجيش ظهر أمس، بالتحــــليق المنخفض في محيط غريان، لملاحقة الخلايا الإخوانية التي تم القضاء على أغلب عناصرها. وقالت غرفة العمليات إن الأوضاع مستتبة داخل المدينة، التي بسطت القوات المسلحة الليبية نفوذها عليها في الرابع من أبريل الماضي، مع بداية عملية طوفان الكرامة.

خسائر

إلى ذلك، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن القوات المسلحة صدت أمس هجوماً كبيراً للميليشيات على محور اليرموك بمنطقة وادي الربيع قرب طرابلس. وأكد المركز، أن القوات المسلحة دحرت القوات المهاجمة، وكبدتها خسائر فادحة في المعدات والأفراد.

سياسياً، يقدم المبعوث الأممي غسان سلامة، غداً الجمعة، تقريره عن مستجدات الوضع الليبي، خلال الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن للغرض، وسيستعرض نتائج لقاءاته بالقائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، والفعاليات الاجتماعية في المنطقة الشرقية.

739

كشف مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، عن ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات جنوب العاصمة طرابلس، التي اندلعت في 4 أبريل الماضي، لتصل إلى 739 قتيلاً، وإصابة 4407 آخرين.

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها أمس، أن عدد القتلى بلغ 739 قتيلاً، بينهم 41 مدنياً و4407 جرحى، بينهم 137 مدنياً.