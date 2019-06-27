استراتيجية التحالف العربي تعصف بالتنظيمات الإرهابية

المصدر: عدن - وكالات

أعادت العملية النوعية الناجحة للقوات الخاصة السعودية واليمنية، التي انتهت بالقبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي في اليمن، تسليط الضوء على وجود التنظيم وانتشاره في اليمن.

وألقي القبض على الإرهابي «أبو أسامة المهاجر»، بالإضافة إلى المسؤول المالي للتنظيم الإرهابي وعدد من أعضاء داعش المرافقين له، في عملية واسعة هدفها القضاء على رؤوس التنظيمات التي تعمل جنبا إلى جنب مع ميليشيا الحوثي، بحسب تقرير لـ«سكاي نيوز عربية».

ويعود الظهور الأول لتنظيم داعش في اليمن مع إعلان التنظيم تبني محاولة اغتيال نائب الرئيس الأسبق خالد بحاح في حادثة استهداف فندق القصر في عدن أكتوبر 2015.

وجاءت عملية تفجير موكب محافظ عدن، جعفر محمد سعد، في ديسمبر 2015 بسيارة مفخخة لتؤكد من خلال ما بثه التنظيم في سلسلة مقاطع عبر المواقع الإلكترونية عزمه ورغبته بإقامة ما يسمى بـ«ولاية عدن».

وتواصلت عمليات تنظيم داعش في عدن ولحج وأبين وخلفت المئات من الضحايا.

بعد أن نجحت قوات النخبة الحضرمية في تحرير المكلا من عناصر تنظيم القاعدة في أبريل 2016 قرر التحالف العربي إنشاء قوة أمنية متخصصة لمكافحة الإرهاب في عدن، ودخلت عمليات مكافحة الإرهاب من منتصف العام 2016 مرحلة حاسمة بإسناد القوة الإماراتية للحزام الأمني. أثبتت تجربة التحالف العربي في تأهيل القوات الخاصة في مكافحة الإرهاب قدرتها في تكبيد العناصر الإرهابية خسائر كبيرة، ونجحت في تثبيت الأمن والاستقرار في كافة المناطق التي تتواجد فيها.