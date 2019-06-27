عبدالله بن زايد يستعرض العلاقات مع وزيرين روسيين

المصدر: موسكو - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ألكسندر كونوفالوف، وزير العدل الروسي.

جرى خلال اللقاء -الذي عُقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية- استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة منها القضائية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

من جانبه رحب ألكسندر كونوفالوف، وزير العدل الروسي، بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مشيداً بالعلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وما تشهده أوجه التعاون المشترك من تطور في العديد من المجالات.

عقب ذلك وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وألكسندر كونوفالوف وزير العدل الروسي على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.

كما التقى سموه مكسيم أوريشكين وزير التنمية الاقتصادية الروسي.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والاستثمارية والأمن الغذائي. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على العلاقات المتميزة والراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، مشيراً سموه إلى الحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.