السعودية تخفّف قيود ملكية الأسهم على المستثمرين الأجانب

المصدر: الرياض - رويترز

قالت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، إنها خففت القيد المتعلق بتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب البالغ 49% من أسهم الشركات المدرجة. وقالت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن التحرك يستهدف المساعدة على «رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي». ولن يكون هناك حد أدنى أو أقصى للملكية، برغم أنه يتعين على الملاك حيازة الأسهم مدة عامين قبل أن يتمكنوا من بيعها.

ويستطيع المستثمرون الأجانب شراء حصص في الشركات المدرجة في البورصة بشراء الأسهم مباشرة في السوق، أو من خلال صفقات خاصة أو طروحات عامة أولية. وفي أبريل، قال محمد الكويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، إن الهيئة تخطط لتخفيف القيد على المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب نظراً إلى زيادة الطلب.