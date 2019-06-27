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أعلنت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي،‭‭‭‭ ‬‬‬‬أن جنديين أميركيين قتلا في أفغانستان أمس، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ووفقاً لتقارير الحكومة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، فإن مقتل الجنديين يرفع عدد الجنود الأميركيين القتلى في أفغانستان إلى 6 على الأقل في عام 2019 وإلى ما لا يقل عن 65 منذ يناير 2015.

ويأتي مقتل الجنديين بعد أقل من 24 ساعة على وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لكابول، في زيارة لم يعلن عنها، ناقش خلالها مساعي السلام المستمرة والأمن مع الرئيس الأفغاني أشرف غني ومسؤولين كبار. بروكسل - وكالات

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قال مسؤول أمس إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص، بينهم رجل شرطة، قتلوا في هجوم على مقر الشرطة بمنطقة بجنوب باكستان.

وكان ثلاثة مهاجمين يرتدون سترات مفخخة وبحوزتهم أسلحة آلية قد اقتحموا مقر الشرطة في منطقة لورالاي بإقليم بلوشستان في وقت سابق من أمس.

واستهدف المهاجمون على ما يبدو مئات الأشخاص الذين كانوا متواجدين في مقر الشرطة من أجل الخضوع لاختبار التجنيد.

وقال عبد الظاهر الناطق باسم شرطة المنطقة «لقي رجل شرطة وثلاثة إرهابين حتفهم بعد اشتباك دام ساعة».

وأضاف أن ثلاثة من رجال الشرطة أصيبوا في الهجوم. وقد فجر مهاجم سترته المفخخة وتمكنت القوات الأمنية من قتل اثنين آخرين. إسلام آباد - وكالات