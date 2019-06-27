مولر يدلي قريباً بشهادته بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيري نادلر أمس، أن المحقق الخاص روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في 17 من يوليو المقبل.

وكان الديمقراطيون في مجلس النواب قد أصدروا أمر استدعاء لمثول مولر أمامهم.

وكتب نادلر عبر تويتر: «يسرني أن أعلن أن المحقق الخاص روبرت مولر سيدلي بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب ولجنة الاستخبارات في جلسة مفتوحة يوم 17 يوليو، طبقاً لأمر استدعاء صدر هذا المساء». وسيجيب مولر علناً، للمرة الأولى، عن أسئلة حول تحقيقه بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وقال نادلر وآدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي في بيان مشترك «الأمريكيون طلبوا الاستماع بصورة مباشرة من المحقق الخاص لكي يتمكنوا من فهم ما حقق فيه هو وفريقه وتوصلوا إليه بشأن هجوم روسيا على ديمقراطيتنا، وقبول حملة ترامب لهذه المساعدة وعرقلة الرئيس ترامب وأعوانه للتحقيق في هذا الهجوم».

وكتب ترامب تغريدة بعد إعلان نادلر «إساءة رئاسية».