احتجاجات الكهرباء تتجدّد في العراق

المصدر: بغداد - البيان

سجّلت بعض محافظات جنوبي العراق بدء احتجاجات شعبية ضد تجدد أزمة الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي قاربت الـ50 مئوية. وأشار مراقبون إلى أن الاحتجاجات الحالية تتشابه مع سابقة لها انطلقت العام الماضي، وخلّفت قتلى وجرحى بالعشرات.

وتتواصل، منذ الأسبوع الماضي، الاحتجاجات في بعض أقضية ونواحي محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد، ضد أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وتقلصت ساعات تجهيز الكهرباء في أنحاء واسعة من المحافظة، واتسعت الاحتجاجات لتصل إلى محافظات جنوبية أخرى مثل ذي قار والديوانية وميسان.

ويرى مجلس محافظة البصرة أن أزمة الكهرباء المتجددة في فصل الصيف هي إدارية وفنية بالمقام الأول، خصوصاً بعد أن تم توفير الأموال اللازمة من قِبل الحكومة الاتحادية.