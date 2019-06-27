عُمان تعتزم فتح سفارة في فلسطين

المصدر: مسقط، رام الله - وكالات

أعلنت سلطنة عُمان أمس عزمها افتتاح سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العُمانية.

وقالت الخارجية العُمانية في تغريدة على موقع تويتر «استمراراً لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة». وذكرت أنّ وفداً من الوزارة سيتوجه إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، مقر السلطة الفلسطينية، لمباشرة الإجراءات.

ورحبت مسؤولة فلسطينية رفيعة المستوى بقرار السلطنة. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في مؤتمر صحافي في مقر المنظمة بمدينة رام الله «نرحب بالدول التي تعترف بدولة فلسطين وتفتح سفارات لها في فلسطين». واستدركت عشراوي قائلة «نتوقع أن تعمل هذه السفارة فقط للفلسطينيين في عدة مجالات وأن تكون العلاقة مباشرة بيننا».

وبحسب عشراوي «فإن الدعم العربي المباشر يمكن أن يساعد الفلسطينيين على بناء اقتصاد قوي من دون دفع ثمن سياسي». وقالت «إن المبادرة العربية للسلام أعلنت وبشكل واضح جداً أن لا اعتراف ولا تطبيع مع إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي الفلسطينية».