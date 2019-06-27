إسقاط طائرة حوثية مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت باتجاه السعودية

المصدر: وام

تمكنت القوات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن مساء أمس من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من شمال "صنعاء" باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، ونؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.