«الهلال الأحمر الإماراتي» تعيد أهم مستشفى في تعز للخدمة

المصدر: تعز - أحمد الباشا

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم مستشفى المظفر في مدينة تعز القديمة، بعد إنهاء أعمال الترميم التي بدأت إثر الحريق والتلف اللذين تعرض لهما من جراء أحداث المدينة القديمة في مارس الماضي.

وقال منسق الهلال الأحمر الإماراتي في تعز، إبراهيم الجبري، إن الهلال حريص على دعم القطاع الصحي والإنساني في تعز، لكون المستشفى مركزاً محورياً مهماً يقدّم خدماته الطبية لآلاف المدنيين وسط مدينة تعز وللكثير من الأحياء والمديريات المجاورة.

ويعد مستشفى المظفر من أهم المستشفيات، ويقدّم خدماته الطبية المجانية لآلاف المدنيين في مدينة تعز، ويشمل عدداً من الأقسام، أهمها قسم سوء التغذية ومركز الأمومة والطفولة، إلى جانب الأقسام الطبية المختلفة، وإعادة تفعيل المستشفى سوف تسهم في رفع المعاناة عن الكثير من السكان، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مدينة تعز من جراء الحرب والحصار.

وجاء تدخل الهلال الأحمر الإماراتي بعد مناشدات من قِبل سكان المدينة القديمة بعد توقف المستشفى عن استقبال المرضى وتقديم خدماته الطبية للسكان، وأعادت الهيئة ترميم جميع أقسام المستشفى وإصلاح شبكة الكهرباء ودعم المولدات الكهربائية وأنظمة الطاقة.