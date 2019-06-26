رئيس «الأمة» الكويتي ينفي استقالة وزير المالية عقب استجوابه

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أن كل ما أثير من شائعات بشأن توقيع بعض النواب على طلب طرح الثقة ووجود طلبين لطرح الثقة وحل مجلس الأمة واستقالة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف «عارٍ تماماً عن الصحة».

ونفى الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة المجلس العادية، أمس، بـ«شكل قاطع» ما أثارته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود ورقة ثانية لطرح الثقة بالوزير الحجرف، مشدداً في الوقت ذاته على أن «توقيع ورقة ثانية لطرح الثقة غير لائحي من الأساس». وأوضح أن «ما قدم لي هو طلب واحد وما ينشر هي أمور غير برلمانية وغير لائحية ولا علاقة لطرفي الاستجواب بها»، مبيناً أنه في جلسة طرح الثقة يحدد كل نائب رأيه حول هذا الاستجواب بعد مناقشة الطلب وتلك هي الممارسة الديمقراطية.