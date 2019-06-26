كوشنر: الاقتصاد «شرط مسبق» للسلام

المصدر: Ⅶ المنامة - وكالات

أكّد مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أنّ الاقتصاد «شرط مسبق ضروري» لتحقيق السلام وفق خطة السلام الأمريكيّة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، واصفاً الخطة بأنها «فرصة القرن».

وقال جاريد كوشنر، في افتتاح ورشة عمل في المنامة، أمس، حول الجانب الاقتصادي في خطة سلام أمريكيّة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، إنّ الاقتصاد «شرط مسبق ضروري» لتحقيق السلام.

وقال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للورشة التي تستمر يومين وتقاطعها السلطة الفلسطينية، إن «التوافق حول مسار اقتصادي شرط مسبق ضروري لحل المسائل السياسية التي لم يتم إيجاد حل لها من قبل». وشدّد في الوقت ذاته على أنّ «النمو الاقتصادي والازدهار للشعب الفلسطيني غير ممكنين من دون حل سياسي دائم وعادل للنزاع، يضمن أمن إسرائيل ويحترم كرامة الشعب الفلسطيني».

وأقرّ كوشنر بوجود شكوك حيال نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. لكنه توجّه للفلسطينيين، الذين يرفضون الحديث في الاقتصاد قبل السياسة، قائلاً: «رسالتي للفلسطينيين هي أنّه رغم ما يقول أولئك الذين خذلوكم في الماضي، الولايات المتحدة لم تتخلّ عنكم»، معتبراً أنّ الخطة الأمريكية لتحقيق السلام هي «فرصة القرن» بعدما أطلق على الخطة في الإعلام تسمية «صفقة القرن».

وأوضح كوشنر وهو صهر ترامب: «يجب الإشارة إلى هذا الجهد على أنّه فرصة القرن إذا تحلّت القيادة بالشجاعة لمواصلتها».

والتقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالوفد الأمريكي المشارك في الورشة. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الوفد شمل كوشنر ووزير الخزانة ستيف منوتشين. وأضافت أن الملك تلقى رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار غالبيتها لصالح الفلسطينيين، بحسب البيت الأبيض.