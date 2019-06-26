محمد بن سلمان يتوجه إلى سيئول قبل حضوره قمة العشرين

المصدر: الرياض، موسكو - وكالات

توجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس، إلى كوريا الجنوبية للقاء مسؤولين في سيئول، ثم ينتقل من هناك إلى أوساكا اليابانية، لحضور قمة العشرين واللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في المجالات كافة، واستجابةً للدعوة المقدمة للولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، غادر الأمير لزيارة جمهورية كوريا، حيث سيلتقي الرئيس الكوري الجنوبي وعدداً من المسؤولين فيها، لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن ولي العهد السعودي سيرأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أنه من المقرر أن يُجري الرئيس دونالد ترامب محادثات مع الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة.

في السياق، أبلغ الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الصحافيين، أمس، بأن من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولي العهد السعودي، في قمة مجموعة العشرين.

ويأتي الاجتماع قبل أيام من لقاء أعضاء منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة في مطلع يوليو المقبل. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن من السابق لأوانه التحدث عن اتفاق بين أعضاء أوبك والمستقلين بشأن تمديد خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام.