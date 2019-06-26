القبض على زعيم «داعش» في اليمن

المصدر: Ⅶ الرياض - وام

أعلن العقيد الركن تركي المالكي الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب أبو أسامة المهاجر، والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له. وأوضح العقيد المالكي، أنّ القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية، نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش يوم 29 رمضان الثالث من يونيو. وقال العقيد المالكي، إنّ المراقبة المستمرة لأحد المنازل، أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش وثلاث نساء وثلاثة أطفال.

وأضاف أنّ التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم، والقبض على العناصر الإرهابية، وكذلك سلامة النساء والأطفال الموجودين بالمنزل، مشيراً إلى أنّ العملية استمرت 10 دقائق منذ بداية الهجوم، وإلقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم، ونتج عن العملية إلقاء القبض على أمير التنظيم، وأعضاء من التنظيم ولم يصب أي من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي أضرار جانبية بالمدنيين. كما أسفرت العملية عن مصادرة عدد من الأسلحة والذخيرة وأجهزة لاب توب وكمبيوتر ومبالغ مالية بمختلف العملات وأجهزة إلكترونية وأجهزة GPS، وأجهزة اتصال وغيرها من المقبوضات.

وأكّد العقيد المالكي أنّ هذه العملية تعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي لا سيّما في اليمن، كما أنّها تأتي استكمالاً لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، مشيراً إلى استمرار جهود المملكة ضمن التحالف الدولي ضد داعش، وبالتعاون مع حلفائها لمحاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء على آفة الإرهاب. وقال العقيد الركن تركي المالكي، إن مسار التحقيق يقتضي الحفاظ على بقية التفاصيل عن طبيعة العملية وأعضاء التنظيم الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وسيتم الإعلان عن بقية التفاصيل في حينه.

وأعرب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن اعتزازه بقدرات الجيش السعودي. وقال في تغريدات على «تويتر» إن العملية التي قام بها «جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن». وأضاف أن «ولي العهد قال (سندمر التطرف)، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا». وأشار إلى أن عملية القبض على زعيم داعش في اليمن في وقت قياسي، «ولم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته القوات المسلحة السعودية بقيادة وتوجيه ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان».