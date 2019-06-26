مصر تحبط مؤامرة «إخوانية» لنشر الفوضى

المصدر: Ⅶ القاهرة - البيان

أجهضت مصر مخططاً إخوانياً لاستهداف مؤسّسات الدولة، وصولاً لإسقاطها تزامناً مع احتفالات ثورة 30 يونيو، إذ استهدفت القوى الأمنية، 19 شركة وكياناً اقتصادياً تديره بعض قيادات جماعة الإخوان بطرق سرية، يقدر حجم الاستثمارات فيه بـ250 مليون جنيه، وتم ضبط المتورطين.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني، أمس، من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الإخوان الهاربة في الخارج، بالتنسيق مع قيادات موالية، ممن يدعون أنّهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمي مسمى «خطة الأمل» التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولاً لإسقاطها تزامناً مع احتفالات 30 يونيو.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه من بين الموقوفين «زياد العليمي»، عضو مجلس الشعب السابق، ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وذكرت الداخلية أنه تمّ القبض على ثمانية عناصر إخوانية، يقومون بتوجيه العناصر التي تعمل على تنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة، مشيرة إلى أنّ السلطات الأمنية عثرت بحوزة المضبوطين على أوراق لخطط كانت مجهزة لاستهداف بعض منشآت الدولة، ومبالغ مالية لتمويل تلك العمليات الإرهابية.

أبعاد مخطّط

وكشفت معلومات الأمن الوطني، أبعاد المخطط، الذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيت الدعوات الإعلامية التحريضية، ولا سيّما العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

تحديد متآمرين

وحدّدت السلطات المصرية، أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليهما بأحكام قضائية، والهارب أيمن نور.

كما تمّ تحديد وضبط عدد من المتورطين في التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية الموجودين داخل البلاد، وهم مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، وأسامة عبدالعال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبدالحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبدالحليم، وحسن محمد حسن بربري، إذ عُثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.