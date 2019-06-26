المصدر: القاهرة - وكالات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون في انفجار جسم غريب بمزرعة في مدينة وادي النطرون التابعة لمحافظة البحيرة شمال مصر، مساء أول من أمس.

‫وكشف شهود عيان ومصدر أمني أن قسم شرطة وادي النطرون، تلقى بلاغاً بعثور مزارعين بالمدينة على جسم غريب أثناء عملهم بمزرعة، مضيفين أنّه أثناء فحصهم ومعاينتهم له انفجر فيهم، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم على الفور، وتناثر أشلاء أحدهم، فيما توفي الثالث عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته بكسور في الجمجمة.

وكشف مصدر طبي بمستشفى وادي النطرون، عن أنّ عدد المصابين بلغ 13، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وحروق. وتم إخطار النيابة العامة التي انتقل فريق منها لمناظرة جثامين القتلى، فيما يواصل فريق آخر التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

سجن

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات وغرامة 58 مليون جنيه على محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع من خلال استغلال النفوذ.

ووفقاً للتحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع فإن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليوناً و795 ألفاً و942 جنيهاً، من خلال استيلائه بغير حق على 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، باتفاقه مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات».

وأظهرت التحقيقات، أن «المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه في حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه في غسل الأموال باستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته». القاهرة ـ وكالات

شراكة

انطلق أمس اجتماع مديري إدارات التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات بالحكومة المؤقتة التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً، تحت شعار: «الشراكة والتشبيك نجاعة وفاعلية».

وناقش الاجتماع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين ليبيا ودول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، وأهم الاحتياجات المطلوبة من المجتمع الدولي والمنظمات، والرؤية المستقبلية للتعاون، مع التأكيد على أن سيادة ليبيا توضع في المقام الأول قبل أي اعتبارات أخرى قد تسمح بتدخل خارجي تحت أي مسمى.

كما بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، اجتماعاً مع رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي ستنسلاف كودرايشوف، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين ليبيا وروسيا. بنغازي ـ وكالات