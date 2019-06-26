مغن ورائد فضاء ولاجئون في تغريدات لسياسيين

المصدر: Ⅶ دبي- حسين جمو

تطرقت تغريدات لزعماء وسياسيين، إلى ملفات عديدة في العالم، كما تضمنت احتفاء بمناسبات وترويجاً لفعاليات إنسانية، واختارت «البيان» عدداً من المشاركات المتنوعة على «تويتر».

استهل رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أول تغريدة له بعيداً عن الانتخابات، بتوجيه التحية لأحد أشهر المغنين المحليين على ساحل البحر الأسود. وكتب إمام أوغلو محتفياً بالمغني اليساري، كاظم كيونجو، في ذكرى وفاته الـ14: «إنه البحر الأسود، الحزين، الفرح، الهادئ. المليء دائماً بالأمل والجمال. أيها الطفل في هيئة شاعر.. أتذكرك بشوق».

وكاظم كيونجو، من أشهر المغنين الأتراك على ساحل البحر الأسود حيث نشأ إمام أوغلو أيضاً، في مدينة طرابزون على البحر الأسود، والذي يشترك مع كيونجو في الثقافة المتنوعة لتلك المنطقة، حيث يتحدث كلاهما باللغة اللاظية، وهي لغة مجموعة قومية مستقلة، فضلاً عن اللغة الجورجية التي يغنى بها كيونجو أيضاً. وتوضح التغريدة جانباً من التنوع الثقافي في شخصية رئيس بلدية اسطنبول الجديد بعد يومين من فوزه على مرشح حزب العدالة والتنمية، بنعلي يلدريم.

المعاهدة مع اليابان

في أمريكا، حذر رئيس مجلس العلاقات الخارجية، ريتشارد هاس، من إعلان ترامب، إنهاء العمل بالمعاهدة الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان. وأضاف في تغريدة أن المعاهدة تساعد في تحقيق التوازن مع الصين في الشرق الأقصى، كما أنها تضمن عدم حاجة اليابان إلى أسلحة نووية. وسربت مصادر أمريكة لوكالة «بلومبرغ» الأسبوع الماضي أن ترامب ناقش الانسحاب من معاهدة السلام التي دامت ستة عقود مع اليابان مع المقربين منه.

في ملف آخر، حشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريس، الدعم لمنتدى اللاجئين الذي يعقد في ديسمبر المقبل، بجنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة. وكتب غوتيريس: «نحتاج إلى التضامن في العمل لتحسين ظروف 70 مليون شخص أجبروا على ترك ديارهم بسبب الحرب، ولتخفيف الضغط على الدول والمجتمعات التي تستضيفهم. سيكون منتدى اللاجئين هو المفتاح لتحقيق ذلك».

في كندا، احتفى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بعودة رائد الفضاء الكندي، ديفيد سين جاكز، إلى الأرض بعد رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، برفقة رائدين، أمريكي وروسي، استغرقت 204 أيام. وكتب ترودو، معلقاً على صورة الرائد الكندي: «أهلاً بعودتك إلى الأرض. لقد جعلتنا فخورين حيث كنت.. في الأعلى».