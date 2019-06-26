المغرب يفكّك خلية داعشية

المصدر: الرباط - وكالات

أعلنت الشرطة المغربية، أمس، تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة أفراد موالين لتنظيم داعش الإرهابي، ينشطون بمنطقة الحوز ضواحي مراكش.

وأكد بيان للشرطة، أن هذه العملية مكنت من اكتشاف بقايا مواد كيماوية ومعدات تم استعمالها لتحضير مواد متفجرة بضيعة بمنطقة أوريكا في ملكية عائلة أحد أعضاء هذه الخلية. وأضاف المصدر، أن الأبحاث أدت إلى حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومعدات أخرى بحوزة الموقوفين. وكشفت الأبحاث الأولية، أنّ زعيم هذه الخلية الإرهابية، قام باستقطاب وتأطير أفراد مجموعته، ونسج علاقات مشبوهة مع أفراد ينشطون بالخارج، بهدف التخطيط والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة باستعمال عبوات ناسفة، تنفيذاً لمخططات داعش التخريبية.