استفتاء جديد في كردستان حول دستور الإقليم

المصدر: بغداد - البيانر

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، عن استعداد إقليم كردستان لإجراء «استفتاء جديد» للتصويت على دستور الإقليم. وقال عضو الحزب ريبين سلام، إن «من أولويات برلمان إقليم كردستان، في الدورة الحالية، تشريع دستور دائم للإقليم، وعرضه للاستفتاء». ولفت إلى أن «عدم وجود دستور للإقليم جعل الكثير من القوانين محل خلاف ولغط، بين المؤسسات والأحزاب العاملة في الإقليم».

وتابع، إن «إعداد مسودة لدستور دائم للإقليم، يقع على عاتق اللجنة القانونية في برلمان إقليم كردستان، ليخضع بعدها لاستفتاء شعبي من مواطني كردستان، وهم من يقرر الموافقة عليه من عدمه، لغرض تنظيم عمل المؤسسات وحكومة الإقليم، وعدم التداخل بين الصلاحيات، كما حصل في الدورة الماضية، والدورات السابقة».