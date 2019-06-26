مباحثات عراقية ألمانية بشأن التعاون وأزمات المنطقة

المصدر: بغداد- د.ب.أ

أفاد بيان لوزارة الخارجية العراقية، أمس، بأن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألماني هايكو ماس لتبادل وجهات النظر حول الأزمات التي تتعرَّض لها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تقديم الحلول السياسية الناجعة.

وذكر البيان، الذي وزع أمس، أن «وزير الخارجية محمد علي الحكيم أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألماني هايكو ماس لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا، ومنها الأزمات التي تتعرَّض لها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تقديم الحلول السياسية الناجعة، والاضطلاع بمبادرات تستهدف إنهاء الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة على مستوى العالم». وأشاد الوزير العراقي بـ «العلاقات الثنائية بين البلدين متطلّعاً لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في مختلف مجالات التعاون، والذي يعد تطوراً رئيسياً في العلاقات الثنائية».