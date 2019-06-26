لبنان أمام تحدّيات إقليمية ومجهر دوليّ

المصدر: Ⅶ بيروت - وفاء عواد

وسط التحديات الإقليمية، الحاضر والداهم منها، وما تفرضه من حاجة ملحّة إلى تفعيل منظومة عمل عربية عموماً ولبنانية في شكل خاص، تُعنى بما يحاك من مخطّطات لدول المنطقة، وما يُنسج من صفقات، لا يزال لبنان السياسي غارقاً في بحر البحث عن موازنة وُضِعت تحت المعاينة الميدانية الدولية مع بدء بعثة صندوق النقد الدولي مهمة بالغة الأهمية، تقضي بإعداد تقرير خلال أسبوعين عن الوضعين النقدي والاقتصادي في البلاد تُصنّف في نتيجته لبنان.

وبحسب ما تقول مصادر سياسية لـ«البيان»، فإنّ المتطلّبات الدولية، اقتصادياً ومالياً، تشكّل في الواقع جزءاً فقط من الــ«شيفرة» المطلوبة لفتح خزنة المساعدات، ذلك أنّ ثمّة أجندة سياسية، على لبنان أيضاً التقيّد بها وتطبيقها للفوز بالدعم الدولي، وهي لا تقلّ أهمية عن النقاط الاقتصاديّة الطابَع، بدءاً من وجوب تطبيق لبنان سياسة النأي بالنفس، مروراً بمكافحة الإرهاب، واحترام القرارات الدولية، ولا سيما الــ1559 و1701، ووصولاً إلى العمل على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك بوضع استراتيجية دفاعية والالتزام بتنفيذها. والحال، أن هذه المطالب لا ينفكّ الموفدون الأمميّون والدوليّون، العرب والأجانب، الذين يزورون بيروت، يكرّرونها على مسامع المسؤولين اللبنانيين.

«حبْس أنفاس»

تزامناً، وفيما تقف المنطقة على فوهة بركان، بفعل ارتفاع حرارة الاشتباك الأمريكي- الإيراني، يحبس اللبنانيون أنفاسهم، ولسان حالهم: «هل سيتمّ إلحاق لبنان بركْب هذه المواجهة؟».. والسؤال يبدو مشروعاً، خاصة في ضوء تأكيد الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصر الله مؤخراً أنّه في حال مهاجمة إيران، فإنّ «الجبهات كلّها ستشتعل دفاعاً عنها».

وإذا كان من الصعب التكهّن في المسار الذي ستسلكه المواجهة بين الإيرانيين والأمريكيين، فإنّ كلّ الاحتمالات واردة، بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ«البيان»، مع إشارتها إلى رسائل شديدة اللّهجة وتحذيرات واضحة وقوية وصلت إلى بيروت وأركان الدولة اللبنانية في الأسابيع الماضية، طلبت «ضبط حزب الله»، لأنّ أيّ خطوة يُقدم عليها ستكون لها هذه المرة عواقب وخيمة.

النزوح

على صعيد آخر، أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون وفد «مجموعة العمل المكلّفة من الكونغرس الأمريكي ‏دراسة الوضع في سوريا»، برئاسة السفير فيديريك هوف، أنّ عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان «لا يمكن ‏أن تنتظر تحقيق الحلّ السياسي للأزمة السورية الذي قد يأخذ وقتاً بسبب التجاذبات الدولية حيال الوضع السوري، ‏خصوصاً وأنّ موجة النزوح السورية تركت تداعيات سلبية على القطاعات اللبنانية كافة».

‎وشدّد عون على أنّ لبنان، الذي قدّم كلّ التسهيلات الإنسانية واللوجستية للنازحين خلال الحرب السورية، يرى أن المناطق ‏السورية، باستثناء إدلب وجوارها، باتت تنعم بالاستقرار، ما يسهّل عودة من نزح من أهلها إليها، و«على الأمم ‏المتحدة أن تقدّم مساعداتها للنازحين داخل سوريا وليس خارجها، لتشجيعهم على العودة».

‎من جهته، عرض هوف أمام عون مهمة المجموعة المؤلفة من أعضاء اختارهم الكونغرس، مهمّتهم تقديم توصيات بشأن الاستراتيجية العسكرية والدبلوماسية الأمريكية.