«الهجرة الدولية» تغيث متضرّري الفيضانات

المصدر: صنعاء - د.ب.أ

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، أنها وزعت مساعدات على 30 ألف يمني تضرروا من الفيضانات التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. وأفادت المنظمة في بيان، بأن أكثر من 80 ألف شخص في اليمن تضرروا بسبب الأمطار الشديدة والفيضانات منذ أواخر مايو الماضي.

وأضاف البيان أنّ المجتمعات النازحة كانت هي أكثر الجماعات تضرراً، حيث لم يحمهم مأواهم من العاصفة وتضرروا أيضاً من العوامل الطبيعية.

ولفت إلى أن المنظمة الدولية للهجرة توزع المساعدات الطارئة للناجين من الفيضانات، وخصوصاً العائلات النازحة في أكثر المحافظات تضرراً وهي محافظات عدن وأبين وحجه وإب وتعز.

وتابع البيان: «ازدادت أسوأ أزمة إنسانية في العالم سوءاً بسبب المخاطر الطبيعية، فيما يواجه اليمنيون كل سنة القوة الكاملة للظواهر الطبيعية بما في ذلك الفيضانات والأعاصير، يعيش أكثر من 1.1 مليون شخص - من مجموع 3.65 ملايين نازح في جميع أنحاء اليمن في المحافظات الخمس التي شهدت أشد الأمطار هذا العام».