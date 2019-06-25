التحالف: الهجوم على مطـار أبها جريمة حرب

المصدر: الرياض - وام

شدّد التحالف العربي على أن استمرار الأعمال الإرهابية الحوثية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورّط النظام الإيراني بدعم الميليشيا، مشيراً إلى أن الهجوم على مطار أبها عمل إرهابي يرقى لجريمة حرب.

وأكّد العقيد تركي المالكي، أن التحالف سيدمر قدرات تسليح الميليشيات الحوثية برًّا وبحرًا وجوًّا، مشيراً إلى أن الميليشيات تلقت أسلحة نوعية وليست بدائية من إيران عبر التهريب. وقال المالكي، إن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها من نوع كروز إيراني الصنع.

وتواصلت الإدانات العربية والدولية للهجوم على مطار أبها إذ دانت كل من بريطانيا ومملكة البحرين ومصر والبرلمان العربي الهجوم الإرهابي.