هوك: العقوبات أجبرت إيران على خفض إنفاقها العسكري

المصدر: واشنطن - وكالات

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، إن العقوبات الأمريكية على إيران أجبرتها على خفض إنفاقها العسكري. لافتاً إلى أن العقوبات وسوء إدارة إيران للاقتصاد تضعف وكلاءها في المنطقة. وأشار مجدداً إلى أن الرئيس ترامب مستعد للجلوس مع إيران للحوار والتفاوض، نافياً وجود قناة خلفية دبلوماسية للتفاوض معها.

وأضاف هوك أنه أطلع الدول الخليجية على تقييم واشنطن للتهديدات الإيرانية، مؤكداً أنه رغم ضعف طهران بسبب العقوبات ما زالت قادرة على شن هجمات. وقال: «على إيران أن تقابل الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالإرهاب». وأكد أن طهران أكثر عزلة دبلوماسياً من الفترة التي سبقت انسحاب واشنطن من اتفاق فيينا. ومن المقرر أن يسافر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إلى باريس لإجراء محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الاتفاق النووي.