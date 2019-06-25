إعلان فوز ولد الغزواني رسمياً والعاهل المغربي يهنئ

المصدر: Ⅶ نواكشوط - وكالات

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، فوز محمد ولد الغزواني، مرشح الأغلبية الحاكمة بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 52.01 في المئة من أصوات الناخبين.

ووفق بيان اللجنة، حل بيرام ولد الداه ولد أعبيدي الناشط الحقوقي ثانيا بنسبة 18.57 بالمئة وتلاه سيدي محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء السابق المدعوم من حزب تواصل الإسلامي بنسبة 17.87 في المئة، ثم كان حاميدو بابا بنسبة 8.7 في المئة، ومحمد ولد مولود بنسبة 2.44 في المئة، وأخيراً محمد الأمين المرتجي الوافي بنسبة 0.39 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التي بلغت نسبة الإقبال بها 62.66 في المئة.

من جهته، أكد العاهل المغربي محمد السادس، لمحمد الغزواني بمناسبة انتخابه رئيساً لموريتانيا حرصه الشديد للعمل سويا من أجل إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون المثمر القائم بين المغرب وموريتانيا.

كما أكد العاهل المغربي في برقية تهنئة بعثها للغزواني حرصه على «تعزيز سبل الاستغلال الأمثل للفرص والمؤهلات المتاحة، تجسيداً لما يشد شعبينا الجارين من وشائج الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وتحقيقاً لما ينشدانه من تقارب وتكامل واندماج جدير برفع مختلف التحديات التي تواجههما».

إلى ذلك، حذرت وزارة الداخلية الموريتانية، من أن أي تجمع غير مرخص سيتحمل أصحابه مسؤولية ما ينتج عنه من إخلال بالأمن، وسيعرضهم للعقوبات المنصوص عليها وفقاً للقوانين المعمول بها. جاء هذا التحذير بعد حدوث أعمال شغب وحرق لممتلكات مواطنين في عدد من أحياء العاصمة الجنوبية المحسوبة على مرشحي المعارضة.