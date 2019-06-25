التحالف: هجوم أبها عمل إرهابي يرقى لجريمة حرب

المصدر: Ⅶ الرياض - وام

شدّد التحالف العربي على أن استمرار الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورّط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشيراً إلى أن الهجوم على مطـار أبها عمل إرهابي يرقى لجريمة حرب.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، الناطق الرسمي باسم قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه إلحاقاً لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف عن وقوع هجوم إرهابي بمطار أبها الدولي نفّذته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، فقد أسفر الهجوم الإرهابي عن استشهاد مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، 13 من الجنسية السعودية، وأربعة من الجنسية الهندية، واثنين من الجنسية المصرية، واثنين من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين ثلاث نساء مصرية وسعوديتان، وطفلان من الجنسية الهندية.

وأشار المالكي في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، إلى أنه تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر ثلاثة منهم المستشفى، ولا تزال 18 حالة تتلقى العلاج من بينها 13 حالة إصاباتهم طفيفة، وثلاث حالات متوسطة وحالتان حرجتان، كما تضرر أحد المطاعم الموجودة في المطار بتهشم الزجاج، وتضرّرت 18 مركبة إضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة.

وأضاف العقيد المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي ترقى إلى جرائم حرب ووفق نصوص القانون الدولي الإنساني، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار مسيّرة من نوع ابابيل/‏‏‏ قاصف، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

تورّط إيراني

وبيّن أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216 والقرار 2231. وأكد العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

صاروخ إيراني

وأكّد المالكي، أن التحالف سيقوم بتدمير قدرات تسليح الميليشيات الحوثية برًّا وبحرًا وجوًّا، مشيرا الى أن الميليشيا تلقت أسلحة نوعية وليست بدائية من إيران عبر التهريب. وقال المالكي، إن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها من نوع كروز إيراني الصنع، مشيراً إلى أنّ ميليشيا الحوثي تتخذ من المواقع السكنية مقراً لتفخيخ الطائرات المسيرة، وتحفر خنادق وتبني تحصينات بالحديدة في انتهاك لاتفاق ستوكهولم.

استهداف

ونوه المالكي إلى أن التحالف استهدف معسكر الصباحة في صنعاء وبداخله خبراء أجانب من دول إقليمية، فضلا عن استهدافه مواقع لتفخيخ الطائرات المسيرة في صنعاء، مشيراً إلى أن التحالف يحرص في استهدافه لتلك المواقع على تحييد المدنيين.

وأوضح المالكي أن الميليشيا مزودة بقدرات نوعية من صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار وقوارب مفخخة، مشيراً إلى أنه تم استهداف معسكر تدريب للميليشيا في منطقة زمار اليمنية، فضلًا عن منظومة اتصالات ومجمع مخازن يتبعها.

وألمح المالكي إلى الجهود المبذولة لتقليل الأضرار الجانبية للعمليات، لافتاً إلى اعتراض طائرة إيرانية قبل وصولها المجال الجوي للمملكة، منوهاً بأن إحدى طائرات الميليشيا التي هربها النظام الإيراني، تم تدميرها فوق محافظة صعدة.

إلى ذلك، وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الهجوم الحوثي على مطار أبها بأنّه عمل جبان وطائش.

إدانة عربية

إلى ذلك، دان رئيس البرلمان العربي، د. مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها. وقال رئيس البرلمان العربي في بيان، إن تعمد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، يؤكد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية وهو ما طالب به البرلمان العربي.

موقف

كما دانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار أبها. وأعربت المنامة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية.

وجددت وزارة الخارجية، موقف مملكة البحرين الثابت الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

تضامن

دانت مصر بأشد العبارات حادث استهداف مطار أبها. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن مصر حكومة وشعباً تقف إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.