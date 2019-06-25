مؤتمر دولي بباريس اليوم وغداً لبحث الملف السوري

المصدر: Ⅶ الحسكة – عبد الله رجا

تتّجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم (الثلاثاء) وغداً (الأربعاء) في سلسلة من الاجتماعات حول الملف السوري.

ويتوقع أن يشارك في الاجتماع كلٌّ من المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، ورئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري ووفد من المعارضة السورية.

ويتناول الاجتماع مستقبل المناطق المحررة من تنظيم داعش والتعاون من أجل مواجهة النفوذ الإيراني.

وبحسب أعضاء من وفد المعارضة في اجتماع باريس؛ فإن اللجنة المصغرة ستبحث الحل السياسي وآليات تطبيقه، فيما يحضر ملف مواجهة النفوذ الإيراني برنامج الاجتماع لممثلي مجموعة الدول المصغرة.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«البيان» إن وفد المعارضة سيطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في الشمال، من أجل المضي في عملية سياسية واستبعاد الحل العسكري، فيما يترقب المبعوث الأممي بيدرسون من المعارضة والحكومة التحضير للجنة الدستورية، في حين تستمر الخلافات بشأن اللجنة الدستورية.

من جهة ثانية، أفادت وكالة «سانا» الحكومية الرسمية: إن الجيش السوري وجه ضربات أدت إلى مقتل عدد من المسلحين المنتشرين في محيط قرى معرزيتا وكفر سجنا وكفرعويد والنقير بريف إدلب.