عُمان تنفي تسليم رسالة أمريكية إلى إيران

المصدر: Ⅶ مسقط - وكالات

نفت سلطنة عُمان، أنها سلمت رسالة من الولايات المتحدة لإيران عقب قيام طهران بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة.ودعت وزارة الخارجية العمانية، على تويتر، واشنطن وطهران لضبط النفس وحل القضايا عبر الحوار.واتهمت واشنطن، طهران بإسقاط الطائرة المسيرة في المياه الدولية، فيما أكدت إيران أن الطائرة انتهكت مجالها الجوي.

ويأتي نفي عُمان بالتطابق مع ما أعلنته الإدارة الأمريكية من تأكيدها خطأ التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قيام مسقط بتسليم الرسالة المزعومة. وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أنه أوقف الهجوم على إيران قبل موعده بـ 10 دقائق، لأن الرد لم يكن متناسباً مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة.

وقال الرئيس الأمريكي على «تويتر»: «لستُ على عجلة من أمري بشأن إيران»، مشدداً على أن طهران «لا يمكن أن تحصل على أسلحة نووية أبداً.