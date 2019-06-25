زوجة حفيد مؤسس قطر: السلطات جرّدته من ثروته وسجنته

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات

قالت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، حفيد مؤسس قطر في مقابلة عبر تطبيق سكايب مع قناة «العربية»، إن السلطات القطرية خدعت زوجها واستدعته للحصول على إرث والده ثم اعتقلته وأودعته السجن. وأضافت زوجة الشيخ القطري المعتقل إن سلطات قطر صادرت أملاك الشيخ طلال وأملاك والده، واتجه بعد ذلك للأعمال الحرة لكنهم ضيقوا عليه أيضاً وحوّلوا حياته وأسرته إلى جحيم.

وأكدت أسماء أريان أن المبالغ التي تعتبرها حكومة قطر ديوناً موجودة في إرثه ويمكن دفعها لكن سلطات الدوحة تتعنت ليظل قابعاً في السجن.

وكشفت أنها تمكنت من التحدث هاتفياً إلى زوجها، الأحد، ونقل لها حالة الاستياء والمعاناة والإهانة والظلم التي يعيشها داخل جدران السجن، لافتة إلى أنه يشعر بألم الفراق والبعد عن أبنائه ظلماً.

وتابعت وابنتها تظهر إلى جانبها «ابني الأصغر لا يعرف والده لأنه لم يره قط، وحكم على أبنائي باليتم وأبوهم على قيد الحياة».

وأشارت إلى «خوفها الشديد من المعاملة المهينة التي يتعرض لها أطفالها أن تصطحب أبناءها لرؤية والدهم في السجن».

وأضافت «الفترة التي عشتها في الدوحة تحملت أنا وأبنائي معاناة ومآسي وكنت وقتها حاملاً ولم يراعوا ذلك، وحاولوا الضغط على الشيخ طلال من خلال إهانة أسرته وزوجته وأولاده».