الولايات المتحدة تدين الهجوم الارهابي الحوثي على مطار أبها

المصدر: وام

أدانت الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة وأسفر عن استشهاد مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين.

وجدد بيان صادر عن وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو اليوم موقف الولايات المتحدة النابذ والمستنكر بقوة لهذه الهجمات المدعومة من إيران واعتبرها غير مقبولة وتعد الأكثر استنكارا لأنها استهدفت المدنيين الأبرياء.

ودعا البيان الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران إلى وقف هذه الهجمات نيابة عن النظام الإيراني.. وقال "يجب على الحوثيين الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والالتزام بالالتزامات التي تعهدوا بها في السويد".

وانتقد بيان الوزير بومبيو بشده محاولة البعض تصوير الصراع اليمني على أنه حرب أهلية وقال "إن هذه الحرب ليست كما يصورها هؤلاء بل إنها تنشر الصراع والكوارث الإنسانية التي تعمل إيران على إدامتها في المنطقة".

واتهم النظام الإيراني بالعمل منذ سنوات على تحويل الأموال والأسلحة للحوثيين مما أثقل سجله في مجال نشر الموت والفوضى في المنطقة وما وراءها.