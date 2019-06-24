مقتل قيادي حوثي في صراع أجنحة داخل الميليشيا

المصدر: عدن - البيان

أفاد سكان في مدينة إب وسط اليمن لـ «البيان»، بمقتل القيادي الحوثي ووكيل المحافظة المعين من الميليشيا، إسماعيل سفيان، في مواجهات مسلحة مع مجموعة من أفراد أمن المحافظة، مشيرين إلى أن المواجهات توسّعت في شوارع المدينة، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها.

وأوضح السكان أنّ الميليشيا نشرت مسلحيها في الشوارع المحيطة بإدارة الأمن، فيما حاول عناصرها التمركز في أسطح المباني المجاورة لمبنى إدارة الأمن في الحي القديم، بعد اتهام مدير الأمن عبد الحافظ السقاف بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف الوكيل المعين حديثاً، لافتين إلى أنّ قوات الأمن تمركزت في المبنى وتبادلت إطلاق النار مع عناصر الميليشيا.

وشدّدت مصادر سياسية، على أنّ صراع الأجنحة داخل الميليشيا دفعها لتعيين وكيل جديد للمحافظة، بهدف نزع الصلاحيات الأمنية من مدير الأمن الذي سبق وتعرض منزله في صنعاء لهجوم مسلّح.