ميليشيا إيران الحوثية تشن هجوماً إرهابياً جديداً على مطار أبها

المصدر: عدن، الرياض - البيان، وكالات

أعلن التحالف العربي أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عاودت شن هجوم إرهابي على مطار أبها جنوبي المملكة العربية السعودية، أمس، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، فيما أدانت الإمارات الاعتداء وأكدت أن أمن دولتنا وأمن السعودية كل لا يتجزأ.

وصرح الناطق باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (21:10) من مساء أمس، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي وهو الثاني خلال اسبوعين نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة 7 مدنيين، معلناً أنه «سيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي».

إدانة الإمارات

وأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها. واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أمس، بشدة هذا العمل الإرهابي الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن المملكة واستقرارها، ودعمها كل الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحية، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين من جراء هذا العمل الإرهابي.

كما أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الهجوم الإرهابي. وجددت الوزارة تأكيد موقف البحرين الثابت الذي يقف في صف واحد مع السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، مؤكدةً ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها، ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.